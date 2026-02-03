Новый «слуга» принес присягу в Верховной Раде

Сергей Карабута, скриншот видео

Ракурс

У Верховній Раді сьогодні, 3 лютого, розпочалася рекордна 15-та сесія.

Таким чином, з початку цього скликання пройшло 6 років 5 місяців і 5 днів. Про це у своєму Telegeram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

На початку засідання склав присягу новий депутат зі «Слуги народ» Сергій Карабута.

Сергій Карабута прийняв присягу народного депутата. В «Слузі» 228 депутатів, — зазначив Железняк.

Карабута на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року був № 156 у списку партії «Слуга народу». 23 січня цього року Центральна виборча комісія визнала його обраним народним депутатом. 30 січня ЦВК зареєструвала Сергія Карабуту народним депутатом.