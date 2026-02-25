Верховная Рада усилила защиту военнослужащих и их семей. Фото:

У середу, 25 лютого, парламент в цілому схвалив законопроект № 13646 щодо посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей. Документ підтримали голосами 284 народних депутатів. Про це стало відомо з трансляції засідання ВРУ.

Водночас міністр оборони Михайло Федоров поінформував у Telegram, що тепер під час служби військові матимуть гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення. Також закон передбачає відпустки за сімейними обставинами, лікування й реабілітацію за рішенням ВЛК. Проживання, безоплатний проїзд і поштовий зв’язок забезпечуватиметься за державний кошт.

Крім того, закон зберігає право повернення на роботу, яка була до служби, та передбачає допомогу в розмірі середньої зарплати після взяття на облік.

Федоров наголосив, що законопроект запроваджує «єдиний і прозорий» підхід до виплат — без різних правил за однакових обставин. Наразі держава забезпечує: родинам загиблих — 15 млн грн, а сім’ям зниклих безвісти — щомісячні виплати близько 120 тис. грн.

