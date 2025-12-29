НАБУ разоблачило преступную группу из пяти народных депутатов. Фото:

Злочинну групу викрито у Верховній Раді України.

Антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у ВРУ та забезпечувала отримання хабарів народними депутатами за «потрібне» голосування. Фігурують у справі п’ять чинних парламентарів. Усім вручені клопотання про обрання запобіжних заходів. Про це НАБУ 29 грудня повідомило у Telegram.

Зазначається, що ця група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей. До її складу входили чинні нардепи та службові особи апарату парламенту. Діяльність групи координував один із народних депутатів.

Встановлено, що для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроектів у спеціально створеній групі месенджера WhatsApp. Після голосувань окремим парламентарям систематично передавали гроші.

