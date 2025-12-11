НАБУ та САП викрили схему крадіжки 24 млн грн. Фото:

Антикорупційні служби викрили організовану групу, яка заволоділа понад 24 млн грн державного підприємства «Ізмаїльський морський торговельний порт». Незаконна схема діяла у 2022−2023 роках. Про це Національне антикорупційне бюро 11 грудня повідомило у Telegram.

З’ясувалося, що до оборудки були залучені директор порту та представники приватних компаній-постачальниць, підконтрольних організатору схеми. Останній фактично виконував роль так званого генерального директора, а його підлеглі відповідали за технічний та фінансовий напрямки.

Ця група мала доступ до службової інформації порту про майбутні закупівлі та визначали необхідних собі переможців тендерів. При цьому ділки не допускали до торгів провідних виробників та дилерів, а товари постачалися «своїми» фірмами за завищеними цінами.

Отримані гроші зловмисники переводили на рахунки власних підприємств та ФОПів, після чого знімали готівку і розподіляли між собою. Ділкам вже повідомили про підозру.

Нагадаємо, НАБУ і САП спільно з Службою безпеки України викрили корупційну схему, через яку розікрали понад 102 млн грн. Ці гроші призначалися на динамічний захист для бронетехніки Збройних сил України.