Підозру у справі «Мідас» оголосили колишньому міністру енергетики.

Правоохоронці не називають його імені, але у цій справі фігурує колишній міністр Герман Галущенко, якого напередодні затримали під час перетину кордону. Слідство викрило екс-чиновника на відмиванні коштів та участі у злочинній організації. Про це Національне антикорупційне бюро 16 лютого повідомило у Telegram.

В Бюро кажуть, що в у лютому 2021 року на острові Ангілья учасники злочинної організації, яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Антикорупційне бюро викрили у листопаді 2025 року, зареєстрували фонд, що мав залучити близько 100 млн дол. «інвестицій». Зокрема, так звані інвестиції вносила у цей фонд і родина Галущенка.

Щоб приховати це, на Маршаллових Островах створили дві компанії, бенефіціарами яких оформили колишню дружину та чотирьох дітей Галущенка. А учасники злочинної організації почали перераховувати гроші на рахунки фонду, які були відкриті у трьох банках Швейцарії.

НАБУ та САП з’ясували, що через довірену особу Галущенка, відому як «Рокет», злочинна організація отримала понад 112 млн дол. Ці гроші зловмисники легалізовували, зокрема через криптовалюту та «інвестування» у фонд.

На рахунки фонду, якими розпоряджалася родина Гадущенка, перерахували понад 7,4 млн долю. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро родина екс-міністра отримала готівкою в Швейцарії.

Нагадаємо, у ніч проти 15 лютого під час спроби перетину кордону затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який є одним із фігурантів схеми «відкатів» у компанії «Енергоатом».