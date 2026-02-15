Новини
Ексміністра енергетики Галущенка затримали при спробі виїзду з України

15 лют 2026, 22:43
Під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали Галущенка.

САП: «Сьогодні під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи „Мідас“.

Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства».

Джерело: Ракурс


