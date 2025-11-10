Антикорупційне бюро розкрило деталі корупційної схеми в енергетиці. Фото:

Антикорупційне бюро України розкрило деталі корупційної схеми в енергетиці.

НАБУ оприлюднило фрагменти аудіозаписів у справі про корупцію у сферах енергетики та оборони, яку назвали «Мідас». Над справою працювали 15 місяці роботи і здійснили понад 70 обшуків. Про це 10 листопада повідомили в Національному антикорупційному бюро.

Викрито високорівневу злочинну організацію у сфері енергетики й оборони. Корупція в енергетиці, відмивання коштів, незаконне збагачення, — заявили у відомстві й опублікували частину записаних розмов.

Також у Бюро розкрили те, як діяла корупційна схема. Злочинна організація систематично отримувала 10−15% неправомірної вигоди від контрактів «Енергоатому». А контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів або втрати статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

До злочинної діяльності були залучені колишній заступник керівника Фонду держмайна, який згодом став радником міністра енергетики й екс-правоохоронець, який посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони контролювали кадрові рішення, закупівлі і рух фінансових потоків.

У Бюро зазначили, що фактично стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн керували не офіційні посадовці, а сторонні особи, «які узяли на себе роль смотрящих».

Нагадаємо, 10 листопада з’явилися повідомлення про обшуки у колишнього бізнес-партнера президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимура Міндіча. Сам він нібито втік з України за кілька годин до слідчих дій.

Також НАБУ та САП прийшло з обшуками також до міністра юстиції, який раніше був міністром енергетики, Германа Галущенка та компанії «Енергоатом».

В Бюро заявили, що задокументовали діяльність високорівневої злочинної організації в ході викриття корупції у сфері енергетики. Було здійснено 1 тис. годин аудіозаписів за 15 місяців.