Рада підтримала проект Держбюджету-2026 у першому читанні

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/ua/n209832-rada-pidtrymala-proekt-derjbudjetu-2026-u-pershomu-chytanni.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 22 жовтня, ухвалила в першому читанні проект Державного бюджету на 2026 рік.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 256 народних обранців.

Далі його за цими «висновками та пропозиціями», які стали «бюджетними висновками» до листопада опрацьовує Уряд, повертає в Раду і далі до середини листопада має відбутися голосування Бюджету в цілому, — зазначив Железняк.

Згідно з проектом, доходи Держбюджету у 2026 році становитимуть 2,4 трлн грн (на 446,8 млрд грн або 18,8% більше порівняно з 2025 роком), видатки — 4,8 трлн грн (на 415 млрд більше порівняно з 2025 роком).

Видатки на оборону та безпеку заплановані у розмірі 2,8 трлн — це 27,2% до ВВП (на 168,6 млрд грн більше, ніж у 2025 році).