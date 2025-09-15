Ракурсhttps://racurs.ua/
Кабінет міністрів схвалив проект Державного бюджету на 2026 рік.
Про це сьогодні, 16 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Зараз вся Україна має бути у Війську або для Війська. Це відображає і державний бюджет 2026, — наголосила вона.
Зазначається, що видатки держбюджету визначені на рівні 4,8 трлн грн (+415 млрд гривень від 2025), доходи — 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025).
Дефіцит прогнозується на рівні до 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року).
Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн, — зазначила Свириденко.
За її словами, головним пріоритетом бюджету будуть безпека і оборона та соціальна стійкість.
Усі власні надходження і запозичення Уряд спрямовує на Сили Оборони — грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів, — додала вона.
На оборону планується витратити 2,8 трлн грн (27,2% ВВП), що на 168,6 млрд грн більше, ніж у 2025 році. На українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку планують спрямувати щонайменше 44,3 млрд грн
Підтримка інших сфер включатиме:
- освіта — 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн до 2025 року);
- наука — 19,9 млрд грн (+5,4 млрд до 2025 року);
- охорона здоров’я — 258 млрд грн (+38 млрд грн до 2025 року);
- пенсійне забезпечення — 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн до 2025 року). Передбачена індексація пенсій;
- соціальна сфера — 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн до 2025 року);
- ветеранська політика, допомога з інтеграцією в суспільстві — 17,9 млрд (+6,1 млрд грн до 2025 року);
- агропромисловий комплекс — 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн до 2025 року);
- культура — 15,8 млрд грн (+4,7 млрд грн до 2025 року);
- публічні інвестиції для відновлення та модернізації України — 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн до 2025 року);
- підтримка бізнесу — 41,5 млрд грн.
Загальні доходи громад складуть 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн до 2025 грн), у тому числі міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам з загального фонду держбюджету у 2026 році становитимуть 289,3 млрд грн.