Стало відомо, хто отримає доплати по 1 тис. 500 грн від держави.

Доплати по 1 тис. 500 грн — стало відомо, кому виплатять кошти

13 бер 2026, 18:23
Доплати по 1 тис. 500 грн почнуть виплачувати у квітні цього року.

Наступного місяця доплату розміром 1 тис. 500 грн зможуть отримати пенсіонери за загальнообовʼязковим пенсійним страхуванням, люди з інвалідністю та малозабезпечені родини. Також гроші видадуть переселенцям та сім’ям із дітьми, які вже отримують соцдопомогу з держбюджету. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

У відомстві зазначили, що за доплатою не потрібно звертатися до державних установ — вищезгадані гроші автоматично перераховуватимуть через банк або «Укрпошту».

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський анонсував нову програму спеціальних доплат для пенсіонерів і тих, хто отримує соціальну допомогу. Вона стосуватиметься щонайменше 13 млн українців, яким доплатять по 1 тис. 500 грн. Гроші нарахують автоматично, без додаткових заяв чи документів.

Також в Україні створять систему кешбеку, яка компенсуватиме громадянам частину витрат на пальне й стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу.

Джерело: Ракурс


