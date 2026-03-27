Дефіцит бюджету зараз становить 52 млрд дол. США.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк за результатами нарада між урядом та представниками депутатських груп та фракцій, яка відбулася вчора, 26 березня.

За словами Железняка, прем'єр Юлія Свириденко повідомила, що перший транш з кредиту Євросоюзу на 90 млрд євро Україна отримає лише літом.

По Ukraine Facility купа маяків не виконано. По Світовому банку теж, тому нічого не отримуємо. Вже зараз відстаємо від графіку на 3,5 млрд $ за перші два місяці року, — наголосив нардеп.

Поки гроші на рахунку Казначейства є, але якщо так продовжиться Мінфін розглядає варіант обмеження ряду невійськових виплат (як було у 2022-му), — додав Железняк.

Железняк зазначає, що уряд за таких умов просить Раду проголосувати закони про підвищення податків на засіданні 7−9 квітня, оскільки вже з 13 квітня представники уряду летять до Вашингтону на Spring Meetings МВФ.