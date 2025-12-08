Дороги до курорту «Буковель» відремонтують за 9 млрд дол., стверджує журналіст. Фото:

Дороги до курорту «Буковель» відремонтують за 9 млрд дол.

Агенція відновлення проведе тендер на ремонт доріг до популярного всесезонного курорту в українських Карпатах. На ремонт відрізку існуючої дороги планується витратити понад 2 млрд грн. А на побудову нової дороги передбачено майже 7 млрд грн. Про це журналіст Юрій Ніколов 8 грудня повідомив у Facebook.

За словами Ніколова, витрачати гроші на дорогу до «Буковеля» планують вже у грудні. Вже протендерили 2,5 млрд грн. А заробить на асфальтуванні місцева фірма «ПБС», яка належить місцевому бізнесмену Олександру Шевченку. Свого часу він був директором самого «Буковелю», коли той належав Ігорю Коломойському.

Але після того, як Коломойського посадили в СІЗО, а Боголюбов втік від арешту за кордон — «Буковель» опинився в руках Ігоря Палиці. Це колишній партнер Коломойського і ще одного втікача — Міндіча. А також хороший друг того самого шляховика Шевченка. Але ще важливіше те, що Палиця хороший партнер для Зеленського. Його група «За майбутнє" у Верховній Раді справно дає голоси «слугам» для прийняття законів хромаючою монобільшістю. Давала і на закон про знищення НАБУ. Дала і на новий держбюджет. В якому є і популістичні хотєлкі кандидата в президента Зеленського. І є мільярди на дорогу до «Буковеля», — пише Ніколов.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада підтримала проект бюджету на 2026 рік у другому читанні та в цілому. За проголосували 257 народних депутатів. Низка нардепів не голосували за цей законопроект. Вони критикували його через відсутність підняття зарплат військовим та продовження фінансування «Єдиного марафону».