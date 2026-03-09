Кабмін доручив за два тижні максимально наростити ремонт основних магістралей в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212506-kabmin-doruchyv-za-dva-tyjni-vidremontuvaty-kluchovi-avtotrasy-video.html

Ракурс

Ремонт автомобільних доріг державного значення обговорив уряд.

У понеділок, 9 березня, на засіданні Кабінету міністрів було розглянути стан ремонту ключових трас. Наразі роботи тривають на міжнародних та національних трасах. За минулий тиждень дорожники відновили понад 155 тис. кв. м дорожнього покриття. Про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила у Facebook.

За її словами, основний акцент спрямований на ямковий ремонт у прифронтових регіонах та на дорогах із високою інтенсивністю руху. До робіт залучені понад 1 тис. 100 працівників дорожніх бригад.

Кабмін поставив завдання Мінрозвитку разом з Агенцією відновлення упродовж наступних двох тижнів максимально наростити темпи робіт, щоб у найкоротші строки забезпечити безпечний проїзд ключовими маршрутами.

Також сьогодні урядовці окремо розглянули питання фінансування та визначили джерела покриття відповідних потреб. Гроші йтимуть насамперед з держбюджету, а також залучатимуться кошти резервного фонду, з якого вже виділяється перший транш у розмірі 3 млрд грн. Крім того, залучатимуть гроші державного бюджету у поєднанні зі співфінансуванням місцевих бюджетів та механізму державних гарантій.

Нагадаємо, 2 березня в Україні стартували поточні ремонти автомобільних доріг загального користування. У першу чергу відновлюють міжнародні та національні маршрути, що забезпечують військову логістику, евакуацію, підвезення гуманітарних вантажів, життєзабезпечення громад та роботу критичної інфраструктури, в тому чисті і у прифронтових громадах.