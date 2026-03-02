Ракурсhttps://racurs.ua/
Ремонт доріг розпочався в Україні, фото: Юлія Свириденко
Ремонти автомобільних доріг загального користування стартували в Україні — Свириденкоhttps://racurs.ua/ua/n212363-remonty-avtomobilnyh-dorig-zagalnogo-korystuvannya-startuvaly-v-ukrayini-svyrydenko.htmlРакурс
Поточні ремонти автомобільних доріг загального користування стартували в Україні.
Про це сьогодні, 2 березня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Виконується першочергове відновлення дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. метрів, — розповіла вона.
Свириденко наголосила, що йдеться не про капітальні, а саме про оперативні ремонти покриття на пріоритетних ділянках, де вже дозволяють погодні умови:
У першу чергу це міжнародні та національні маршрути, що забезпечують військову логістику, евакуацію, підвезення гуманітарних вантажів, життєзабезпечення громад та роботу критичної інфраструктури, в тому чисті і у прифронтових громадах.
За її словами, наразі залучено понад 140 бригад — це майже 1 тис. працівників.
Уряд надалі буде збільшувати обʼєми ремонтів доріг та фінансування, — додала прем'єр.