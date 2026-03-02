Новини
Ремонт доріг розпочався в Україні, фото: Юлія Свириденко

Ремонти автомобільних доріг загального користування стартували в Україні — Свириденко

2 бер 2026, 16:02
Поточні ремонти автомобільних доріг загального користування стартували в Україні.

Про це сьогодні, 2 березня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Виконується першочергове відновлення дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. метрів, — розповіла вона.

Свириденко наголосила, що йдеться не про капітальні, а саме про оперативні ремонти покриття на пріоритетних ділянках, де вже дозволяють погодні умови:

У першу чергу це міжнародні та національні маршрути, що забезпечують військову логістику, евакуацію, підвезення гуманітарних вантажів, життєзабезпечення громад та роботу критичної інфраструктури, в тому чисті і у прифронтових громадах.

За її словами, наразі залучено понад 140 бригад — це майже 1 тис. працівників.

Уряд надалі буде збільшувати обʼєми ремонтів доріг та фінансування, — додала прем'єр.

