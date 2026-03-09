Кабмін почав опрацьовувати можливі моделі підтримки для українців через подорожчання на АЗС. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212501-kabmin-pochav-rozroblyaty-modeli-dopomogy-ukrayincyam-cherez-podorojchannya-palyva.html

Ракурс

Деякі українці можуть отримати допомогу через зростання цін на АЗС.

Кабінет міністрів України вже опрацює варіанти заходів підтримки для споживачів через подорожчання палива на АЗС. Йдеться про тих українців, які найбільше потребуватимуть допомоги. Про це прем'єр-міністр України Юлія Свириденко 9 березня за підсумками зустрічі з представниками паливного ринку повідомила у Telegram.

За словами очільниці уряду, Мінекономіки разом із Міністерством фінансів та Міністерством енергетики вже опрацьовують моделі допомоги для тих категорій громадян, які найбільше її потребують через ріст цін на автозаправних станціях.

Також, як поінформувала Свириденко, уряд вимагає від операторів формувати вартість пального без внутрішніх спекуляцій. Державна компанія «Укрнафта» має стати орієнтиром справедливої ціни на ринку. Крім того, уряд доручив АМКУ та Держпродспоживслужбі моніторити ситуацію та реагувати на необґрунтоване завищення цін. Міністр енергетики щоденно координуватиме роботу з операторами для оперативного розв’язання проблем.

Глава Кабміну додала, що нинішня ситуація на ринку спричинена переважно зовнішніми факторами, але влада намагатиметься забезпечити безперебійну наявність пального по всій країні.

Нагадаємо, 9 березня ціни на нафту злетіли вище 100 дол. за барель. Причиною подорожчання стало те, що низка великих виробників Близького Сходу скоротили видобуток, Ормузька протока залишається практично закритою, а США погрожують поглибити конфлікт, який перевернув енергетичні ринки.