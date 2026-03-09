Нафта здорожчала до 120 доларів за барель через війну в Ірані

Нафта дорожчає через війну на Близькому Сході

https://racurs.ua/ua/n212486-nafta-zdorojchala-do-120-dolariv-za-barel-cherez-viynu-v-irani.html

Ракурс

Ціни на нафту злетіли вище 100 доларів за барель, оскільки більше великих виробників Близького Сходу скоротили видобуток, Ормузька протока залишається практично закритою, а США погрожують поглибити конфлікт, який перевернув енергетичні ринки.

Про це сьогодні, 9 березня, повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що:

нафта марки Brent підскочила на 29% - до 119,50 доларів за барель, що є найбільшим внутрішньоденним зростанням з квітня 2020 року;

марка West Texas Intermediate підскочило на 31%;

ціни знизилися після того, як Financial Times повідомила, що міністри фінансів Великої сімки обговорять можливе спільне вивільнення нафти із запасів, узгоджене з Міжнародним енергетичним агентством.

Ціни на нафту різко зросли після того, як Кувейт і Об'єднані Арабські Емірати почали скорочувати видобуток через швидке заповнення сховищ внаслідок закриття Ормузької протоки. Ірак почав скорочувати видобуток минулого тижня.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи зростання цін на нафту на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social, заявив, що короткострокові коливання є «дуже невеликою ціною» для США, світу та миру. Він додав, що ціни швидко впадуть, «коли буде знищена ядерна загроза з боку Ірану».

За словами аналітиків, наразі на ринку відбувається швидкий перехід від сподівань, шо війна на Близькому Сході буде короткочасною, до «очевидного усвідомлення, що зараз це буде щось більш тривале».

Доки ми не побачимо, що нафта проходить через Ормузьку протоку, ціни на нафту будуть тільки зростати, — наголошує керівник відділу стратегії сировинних товарів в ING Groep NV Уоррен Паттерсон.

Джерело: Bloomberg