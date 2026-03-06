Ракурсhttps://racurs.ua/
Дональд Трамп, фото: : NARA & DVIDS Public Domain Archive
Жодної угоди — Трамп вимагає повної капітуляції Ірану
США домовлятимуться з Іраном лише про його повну капітуляцію.
Про це сьогодні, 6 березня, на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social заявив президент США Дональд Трамп.
Ніякої угоди з Іраном не буде, крім БЕЗУМОВНОЇ КАПІТУЛЯЦІЇ! — наголосив Трамп.
Після цього, а також після вибору чудового і прийнятного лідера (лідерів), ми та багато наших чудових і дуже хоробрих союзників і партнерів будемо невтомно працювати, щоб повернути Іран з межі руйнування, зробивши його економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше, — додав він.
Трамп також висловив переконання, що Іран «матиме величне майбутнє".
Зробімо Іран знову великим (MIGA!), — резюмував він.
