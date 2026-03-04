Виплати дитячої допомоги за програмою «єЯсла» розпочалися в Україні. Фото:

Виплати «дитячої допомоги» за програмою «єЯсла» розпочалися в Україні.

Кошти за цією програмою вже починають надходити для 1 тис. 370 людей. Щомісячна виплата становить 8 тис. грн при виході на роботу матері, батька чи опікуна, після того, як дитині виповнився рік. Гроші можна використати для оплати няні, асистента чи садочках. Спецрахунок вже можна відкрити в «Ощадбанку». Про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

Зазначається, що по догляду за дитиною до одного року вже надана понад 46 тис. родин. У 2026 році щомісячна виплата для дітей до року складає 7 тис. грн.

Глава Кабміну поінформувала, що влада працює над спрощенням процедури подання заявок, зокрема через сервіс «Дія». Це хочуть зробити для того, щоб отримати допомогу було максимально зручно.

Також, за словами Свириденко, діють й інші соціальні виплати — допомога у зв’язку з вагітністю та пологами і 50 тис. грн при народженні дитини.

Нагадаємо, для отримання допомог у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до року та «єЯсла» можна звертатися не лише до сервісних центрів Пенсійного фонду України, а й через ЦНАПи або уповноважених представників громад.