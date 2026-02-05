Кабмін спростив оформлення та виплату «дитячих» виплат. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211903-kabmin-sprostyv-oformlennya-dytyachyh-vyplat-detali.html

Ракурс

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про спрощення оформлення та виплату ключових «дитячих» допомог.

Для отримання допомог у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до року та «єЯсла» можна звертатися не лише до сервісних центрів Пенсійного фонду України, а й через ЦНАПи або уповноважених представників громад. Про це міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін 5 лютого повідомив у Facebook.

Урядовці оновили і механізм зарахування коштів. Допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами можна оформити на поточний рахунок «Дія.Картки» (без спеціального режиму використання), допомогу по догляду до року та «єЯсла» вже можна отримувати на будь-яку картку зі спеціальним режимом використання. Такий рахунок Пенсійний фонд відкриє через відділення «Ощадбанку».

За словами міністра, незабаром ці допомоги можна буде оформити і через «Дію».

Розширили й перелік категорій, на які родини можуть спрямовувати допомогу до року та «єЯсла», що дозволяє оплачувати більше товарів і послуг, пов’язаних із реальними потребами дитини. Подати заявку на допомогу по догляду за дитиною до одного року тепер можна до трьох місяців після досягнення дитиною одного року.

Також уряд продовжив і термін оформлення допомоги «єЯсла». Якщо звернутися протягом шести місяців після виходу на роботу на повний день, гроші виплатять одразу за півроку. Виплату порахують з місяця після того, як дитині виповнився 1 рік (але не раніше січня 2026 року) і до того місяця, коли дитині виповниться три роки.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що 1 березня зросте мінімальна пенсійна виплата для непрацездатних батьків, дружини або чоловіка такого військового, а також дітей загиблих військових, яким нараховують державну допомогу замість пенсії. Держава виплачуватиме цим людям щонайменше 12 тис. 810 грн на людину. Наразі цей мінімум становить 7 тис. 800 грн.