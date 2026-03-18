Ракурсhttps://racurs.ua/
Функціонал мобільних додатків Міноборони розширено
Кабмін розширив функціонал «Армія+" і «Резерв+" - нардепhttps://racurs.ua/ua/n212703-kabmin-rozshyryv-funkcional-armiya-i-rezerv-nardep.htmlРакурс
Уряд ухвалив постанову, яка розширює функціонал додатків «Армія+" і «Резерв+".
Про це сьогодні, 18 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Згідно з документом, розширюється інформація про користувача — тепер відображатимуться не лише військово-облікові документи, а й інша інформація про суб'єктів отримання послуг.
У електронному кабінет військовослужбовця додається доступ до:
- результатів військово-лікарської експертизи (постанови ВЛК);
- службового становища;
- заохочень та стягнень;
- інших відомостей про проходження служби.
У кабінеті з’являються нові функції:
- доступ до мультимедійного, навчального та ігрового контенту, тестів;
- отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг з віддаленим підписом (без особистої присутності).
Також додається підключення до Державного реєстру військовослужбовців.
Крім того, розширюються права на звернення — військовослужбовці зможуть звертатись до спеціально уповноважених органів для захисту своїх порушених прав.