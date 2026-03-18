Функционал мобильных приложений Минобороны расширен, фото: Google Play

Кабмин расширил функционал «Армия+" и «Резерв+" - нардеп

18 мар 2026, 21:16
Уряд ухвалив постанову, яка розширює функціонал додатків «Армія+" і «Резерв+".

Про це сьогодні, 18 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Згідно з документом, розширюється інформація про користувача — тепер відображатимуться не лише військово-облікові документи, а й інша інформація про суб'єктів отримання послуг.

У електронному кабінет військовослужбовця додається доступ до:

  • результатів військово-лікарської експертизи (постанови ВЛК);
  • службового становища;
  • заохочень та стягнень;
  • інших відомостей про проходження служби.

У кабінеті з’являються нові функції:

  • доступ до мультимедійного, навчального та ігрового контенту, тестів;
  • отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг з віддаленим підписом (без особистої присутності).

Також додається підключення до Державного реєстру військовослужбовців.

Крім того, розширюються права на звернення — військовослужбовці зможуть звертатись до спеціально уповноважених органів для захисту своїх порушених прав.

Документ: Олексій Гончаренко

Источник: Ракурс


