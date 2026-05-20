Ракурс
В Министерстве обороны произошли кадровые изменения, фото: «Цензор.нет»

Кабмин уволил двух заместителей министра обороны

20 мая 2026, 20:47
Кабінет міністрів звільнив з посад двох заступників міністра оборони.

Про це сьогодні, 20 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що сьогодні звільнено:

  • Гаврилюка Івана Юрійовича з посади заступника міністра оборони України;
  • Мойсюка Євгена Георгійовича з посади заступника міністра оборони України.

Також Кабміном призначено:

  • Кревську Ольгу Олександрівну — заступником міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції;
  • Мельник Надію Миколаївну — першим заступником Голови Державної служби статистики України;
  • Власенка Сергія Геннадійовича — заступником Голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Крім того:

  • погоджено призначення Мельничук Наталії Юріївни заступником голови Київської обласної державної адміністрації;
  • тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної служби геології та надр України на Власенка Сергія Геннадійовича.

Варто зазначити, що у нещодавньому відеозверненні президент України Володимир повідомив, що Зеленський провів нараду з урядовцями та парламентарями щодо «кадрових питань, які потребують вирішення».

Треба більше активної внутрішньої роботи в державі. І, окрім того, є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі", — зазначив він, додавши, що «найближчими тижнями будемо все це вирішувати.

Источник: Ракурс


