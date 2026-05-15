Кабмин отменил ограничения на выезд за границу для всех украинских женщин.

Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх українських жінок.

Уряд України скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах і судах. Про це премʼєр-міністр України Юлія Свириденко 15 травня повідомила у Telegram.

Як відомо, в січні 2023 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, яким обмежив виїзд за кордон посадовцям і державним службовцям. Стосувалося це і жінок. Покидати територію держави їм було дозволено виключно у службові відрядження.

Обмеження стосувалися лише чоловіків-одинаків, у яких за кордоном є дитина віком до 18 років, або посадовців, які покидають країну для лікування або через смерть рідних.

Із серпня 2025 року Кабмін потроху послаблював заборону для жінок, які працюють на держслужбі.

Нагадаємо, 6 травня Кабінет міністрів України скасував обмеження на виїзд для низки категорій жінок, що працюють на державній службі.