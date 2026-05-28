Кабмін ухвалив низку рішень для посилення безбар'єрності, зокрема, допомогу на придбання побутової техніки, адаптованої для людей, які втратили зір.

Про це сьогодні, 28 травня. у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за результатами засідання уряду.

Захисники і Захисниці, які частково або повністю втратили зір, зможуть отримати до 95 тис. грн допомоги на придбання адаптованої побутової техніки, — зазначила вона. — На ці кошти можна придбати техніку, адаптовану до потреб людей із порушеннями зору, із визначеного переліку з 26 приладів — на вибір ветерана чи ветеранки.

Свириденко зазначила, що ця допомога надаватиметься у співпраці з Товариством Українського Червоного Хреста:

Максимальний розмір виплати — до 95 тис. грн, окремо передбачено до 2 тис. грн на банківські послуги. Виплата здійснюватиметься незалежно від отримання інших видів допомоги.

Також Кабмін оновив систему моніторингу безбар'єрності у громадах.

Тепер оцінюватимуть не лише державні установи, транспорт та інфраструктурні об'єкти, а й житлові будинки, магазини, аптеки, банки, готелі, заклади харчування та інші сервіси, якими люди користуються щодня. Це допоможе комплексно бачити реальний стан безбар'єрності міського середовища і робити громади доступнішими, — розповіли Свириденко.

Крім того, ухвалені нові правила для підтримки працевлаштування людей з інвалідністю.