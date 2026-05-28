Правительство выделило еще 10,8 млрд грн на закупку и производство оружия.

Ракурс

Уряд України виділив додаткові 10,8 млрд грн на закупівлю та виробництво зброї.

З цієї суми 9 млрд грн повинні витратити безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. А ще майже 2 млрд грн спрямують на масштабування виробництва та впровадження технологій з поля бою. Про це прем'єр-міністр України Юлія Свириденко 28 травня повідомила у Telegram.

За словами очільниці Кабміну, вищевказані кошти накопичили з податків на доходи фізичних осіб і ліцензійних зборів від грального бізнесу та лотерей. Гроші знаходяться на рахунку спеціального фонду державного бюджету.

Усі внутрішні ресурси спрямовуємо на підтримку Сил оборони, — наголосила Свириденко.

Нагадаємо, Україна активно розвиває співпрацю з іноземними компаніями. До роботи нового оборонного хабу Defence City вже долучились 25 провідних світових компаній, які перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні.