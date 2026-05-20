У Міністерстві оборони відбулися кадрові зміни, фото: «Цензор.нет»
Кабмін звільнив двох заступників міністра оборони
Кабінет міністрів звільнив з посад двох заступників міністра оборони.
Про це сьогодні, 20 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Він зазначив, що сьогодні звільнено:
- Гаврилюка Івана Юрійовича з посади заступника міністра оборони України;
- Мойсюка Євгена Георгійовича з посади заступника міністра оборони України.
Також Кабміном призначено:
- Кревську Ольгу Олександрівну — заступником міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції;
- Мельник Надію Миколаївну — першим заступником Голови Державної служби статистики України;
- Власенка Сергія Геннадійовича — заступником Голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Крім того:
- погоджено призначення Мельничук Наталії Юріївни заступником голови Київської обласної державної адміністрації;
- тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної служби геології та надр України на Власенка Сергія Геннадійовича.
Варто зазначити, що у нещодавньому відеозверненні президент України Володимир повідомив, що Зеленський провів нараду з урядовцями та парламентарями щодо «кадрових питань, які потребують вирішення».
Треба більше активної внутрішньої роботи в державі. І, окрім того, є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі", — зазначив він, додавши, що «найближчими тижнями будемо все це вирішувати.