Кабмін звільнив двох заступників міністра оборони

Кабінет міністрів звільнив з посад двох заступників міністра оборони.

Про це сьогодні, 20 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що сьогодні звільнено:

Гаврилюка Івана Юрійовича з посади заступника міністра оборони України;

Мойсюка Євгена Георгійовича з посади заступника міністра оборони України.

Також Кабміном призначено:

Кревську Ольгу Олександрівну — заступником міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції;

Мельник Надію Миколаївну — першим заступником Голови Державної служби статистики України;

Власенка Сергія Геннадійовича — заступником Голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Крім того:

погоджено призначення Мельничук Наталії Юріївни заступником голови Київської обласної державної адміністрації;

тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної служби геології та надр України на Власенка Сергія Геннадійовича.

Варто зазначити, що у нещодавньому відеозверненні президент України Володимир повідомив, що Зеленський провів нараду з урядовцями та парламентарями щодо «кадрових питань, які потребують вирішення».