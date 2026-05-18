Україна створила свою першу керовану авіабомбу. Фото:

https://racurs.ua/ua/n213873-ukrayina-stvoryla-sviy-pershyy-kab-minoborony-video.html

Ракурс

Українська «оборонка» створила свою першу керовану авіабомбу.

Розробка тривала 17 місяців. КАБ вже пройшов необхідні випробування та готовий до бойового застосування. Бомба має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів. Про це міністр оборони України Михайло Федоров 18 травня повідомив у Facebook.

Цей вітчизняний КАБ призначений для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина авіабомби становить 250 кг.

МОУ вже закупило першу експериментальну партію КАБів. Зараз пілоти Повітряних сил відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни.

Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Масштабуємо рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни, — наголосили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, українська компанія «Генерал Черешня» розробила зенітний дрон під назвою Bullet. Цей БпЛА був спеціально розроблення для знищення дронів-камікадзе типу Shahed і може розвивати швидкість до 309 км/год.