Українські зброярі розробили зенітний дрон Bullet. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209793-zenitnyy-dron-perehopluvach-bullet-rozrobyly-v-ukrayini-video.html

Ракурс

Дрон-перехоплювач російських «Шахедів» розробила українська компанія «Генерал Черешня».

Зброярі заявили про успішне завершення випробування та готовності до серійного виробництва зенітного дрона під назвою Bullet. Цей БпЛА був спеціально розроблення для знищення дронів-камікадзе типу Shahedй може розвивати швидкість до 309 км/год. Про це виробник 20 жовтня повідомив у Facebook.

Зазначається, що Bullet було створено у тісній співпраці з підрозділами оборони у надзвичайно короткі терміни. Наразі безпілотник готується до серійного виробництва.

Розробники стверджують, що високі швидкості атаки в конструкції поєднані з продуманими аеродинамічними рішеннями та спеціальним софтом забезпечує дрону швидку реакцію в тактичних умовах.

Bullet зможе полювати на «Шахеди» в денний та нічний час. А одну з версій цього БпЛА оснастять системою донаведення, що знизить залежність від навичок оператора та підвищить ефективність застосування.

Нагадаємо, нещодавно український дрон здійснив перехоплення ворожого безпілотника типу «Ланцет». Відео бойової роботи зафіксували бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.