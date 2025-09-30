Читайте також
Знищення російського безпілотника, скріншот відео
Український дрон-перехоплювач наздогнав російського «Ланцета» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n209388-ukrayinskyy-dron-perehopluvach-nazdognav-rosiyskogo-lanceta-video.htmlРакурс
Український дрон здійснив перехоплення ворожого безпілотника типу «Ланцет».
Відповідне відео, зняте із землі, опублікував у своєму Telegram-каналі український журналіст Юрій Бутусов.
Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади фільмують перехоплення ворожого БпЛА «Ланцет» українським дроном-перехоплювачем", — вказано в описі відео.
На відео показано, як дрон наздоганяє ворожий безпілотник, після чого лунає вибух.