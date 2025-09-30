Новини
Ракурс
Знищення російського безпілотника, скріншот відео

Український дрон-перехоплювач наздогнав російського «Ланцета» (ВІДЕО)

30 вер 2025, 12:48
999

Український дрон здійснив перехоплення ворожого безпілотника типу «Ланцет».

Відповідне відео, зняте із землі, опублікував у своєму Telegram-каналі український журналіст Юрій Бутусов.

Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади фільмують перехоплення ворожого БпЛА «Ланцет» українським дроном-перехоплювачем", — вказано в описі відео.

На відео показано, як дрон наздоганяє ворожий безпілотник, після чого лунає вибух.

Джерело: Ракурс


