Уничтожение российского беспилотника, скриншот видео

Украинский дрон-перехватчик настиг российский «Ланцет» (ВИДЕО)

30 сен 2025, 12:48
Український дрон здійснив перехоплення ворожого безпілотника типу «Ланцет».

Відповідне відео, зняте із землі, опублікував у своєму Telegram-каналі український журналіст Юрій Бутусов.

Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади фільмують перехоплення ворожого БпЛА «Ланцет» українським дроном-перехоплювачем", — вказано в описі відео.

На відео показано, як дрон наздоганяє ворожий безпілотник, після чого лунає вибух.

