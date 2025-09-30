Уничтожение российского беспилотника, скриншот видео

https://racurs.ua/n209388-ukrainskiy-dron-perehvatchik-nastig-rossiyskiy-lancet-video.html

Ракурс

Український дрон здійснив перехоплення ворожого безпілотника типу «Ланцет».

Відповідне відео, зняте із землі, опублікував у своєму Telegram-каналі український журналіст Юрій Бутусов.

Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади фільмують перехоплення ворожого БпЛА «Ланцет» українським дроном-перехоплювачем", — вказано в описі відео.

На відео показано, як дрон наздоганяє ворожий безпілотник, після чого лунає вибух.