Український дрон здійснив перехоплення ворожого безпілотника типу «Ланцет».
Відповідне відео, зняте із землі, опублікував у своєму Telegram-каналі український журналіст Юрій Бутусов.
Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади фільмують перехоплення ворожого БпЛА «Ланцет» українським дроном-перехоплювачем", — вказано в описі відео.
На відео показано, як дрон наздоганяє ворожий безпілотник, після чого лунає вибух.