Последствия российских обстрелов Херсона, скриншот видео
Російські загарбники сьогодні, 25 грудня, масовано обстріляли середмістя Херсона.
В результаті загинула людина. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Посеред дня окупанти цинічно вдарили по ринку, де люди готувалися до свята. Внаслідок численних «прильотів» зруйновано торговельні точки. Цей удар забрав життя 47-річного працівника ринку, який у той момент був на робочому місці, — зазначив він.
Очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок атаки також виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.
Військові країни-агресорки добре знали, що в цей час тут багато людей — продавців, покупців, просто перехожих, — наголосив він. — Росіяни не вперше б’ють по ринку, намагаючись убити або скалічити побільше херсонців, знищити їхній бізнес, робочі місця, можливість годувати родини.