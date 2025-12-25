Новости
Ракурс
Последствия российских обстрелов Херсона, скриншот видео

Рашисты ударили по рынку в Херсоне — погиб человек (ВИДЕО)

25 дек 2025, 15:06
999

Російські загарбники сьогодні, 25 грудня, масовано обстріляли середмістя Херсона.

В результаті загинула людина. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Посеред дня окупанти цинічно вдарили по ринку, де люди готувалися до свята. Внаслідок численних «прильотів» зруйновано торговельні точки. Цей удар забрав життя 47-річного працівника ринку, який у той момент був на робочому місці, — зазначив він.

Очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок атаки також виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.

Військові країни-агресорки добре знали, що в цей час тут багато людей — продавців, покупців, просто перехожих, — наголосив він. — Росіяни не вперше б’ють по ринку, намагаючись убити або скалічити побільше херсонців, знищити їхній бізнес, робочі місця, можливість годувати родини.

Источник: Ракурс


