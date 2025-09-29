Новости
ВСУ уничтожили два «Солнцепека» на Купянском направлении (ВИДЕО)

29 сен 2025, 20:59
На Купʼянському напрямку екіпажі 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» уразили дві дороговартісні РСЗВ російських загарбників — ТОС-1А «Солнцепьок».

Про це сьогодні, 29 вересня, повідомив у своєму Telegram-каналі командир полку Юрій Федоренко, опублікувавши відповідне відео.

Цією вогнеметною системою окупанти обстрілюють як позиції Сил оборони, так і українські населені пункти з метою їхнього руйнування та прориву, — зазначив він.

На опублікованому відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.

