Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

На Купʼянському напрямку екіпажі 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» уразили дві дороговартісні РСЗВ російських загарбників — ТОС-1А «Солнцепьок».

Про це сьогодні, 29 вересня, повідомив у своєму Telegram-каналі командир полку Юрій Федоренко, опублікувавши відповідне відео.

Цією вогнеметною системою окупанти обстрілюють як позиції Сил оборони, так і українські населені пункти з метою їхнього руйнування та прориву, — зазначив він.

На опублікованому відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.