Российский дрон ударил по промышленному предприятию в Запорожье

Російська армія у четвер, 25 грудня, завдала ударів по Запоріжжю.

Ворожий дрон атакував промислове підприємство у межах місто. Внаслідок обстрілу була пошкоджена вантажівка, але водій не постраждав. Про це керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Росіяни продовжують атаки на цивільних — дроном ударили по території промпідприємтва у обласному центрі. Пошкодили великоваговий автомобіль. На щастя, водій не постраждав, — йдеться в повідомленні.

В ОВА також поінформували, що впродовж доби загарбники завдали 705 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області. Ворожа авіація завдала 19 ударів, також 406 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували населенні пункти регіону.

Крім того, окупанти п’ять разів застосовували для обстрілів реактивні системи залпового вогню й завдали по громадах 275 артилерійських ударів. Влада отримала 248 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Нагадаємо, на Різдво російська армія масовано обстріляла середмістя Херсона. Ворог прицільно вдарив по місцевому ринку. Внаслідок численних «прильотів» були зруйновані торговельні точки. Загинув 47-річний працівник ринку, який у той момент був на робочому місці.