РФ обстреливала Запорожье и Днепропетровщину, есть раненые.

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по двох областях.

В ніч проти 16 березня ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Виникли пожежі житлових будинків на загальній площі 230 кв. м., займання вже ліквідовано. Постраждали троє осіб. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

А в Дніпропетровській області від російських обстрілів постраждали два райони. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Там зафіксовано пошкодження осель та постраждала 71-річна жінка.

А в Синельниківському районі росіяни били по Васильківській та Петропавлівській громадах. Внаслідок обстрілів виникли пожежі у приватних будинках, господарських спорудах та на території агрофірми. Загоряння ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, 13 березня російські загарбники скинули керовані авіаційні бомби на житловий сектор Глухівської громади. Тоді внаслідок атаки постраждали троє місцевих жителів. Госпіталізувати довелося 31-річну жінку та 45-річного чоловіка, а 43-річній жінці надали медичну допомогу на місці. Бомбардування пошкодило понад 10 приватних домоволодінь та транспортні засоби.