Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n209372-ukrainskiy-dron-proletel-bolee-20-km-i-porazil-blokpost-rashistov-video.html

Ракурс

Оптоволоконний дрон підрозділу Aquila бригади «Сталевий кордон» пролетів понад 20 км та вразив ворожий блокпост.

Подія сталася на Північно-Слобожанському напрямку. Відповідне відео сьогодні, 29 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Схоже, росіяни не чекали атаки на віддалений, захищений антидроновими сітками об'єкт і намагались сховатися, — вказано в описі відео.

На відео показано момент прильоту дрона на блокпост рашистів і невдалу спробу російських загарбників від нього сховатися.