Знищення російських загарбників, скріншот відео

Український дрон пролетів понад 20 км та вразив блокпост рашистів (ВІДЕО)

29 вер 2025, 18:34
Оптоволоконний дрон підрозділу Aquila бригади «Сталевий кордон» пролетів понад 20 км та вразив ворожий блокпост.

Подія сталася на Північно-Слобожанському напрямку. Відповідне відео сьогодні, 29 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Схоже, росіяни не чекали атаки на віддалений, захищений антидроновими сітками об'єкт і намагались сховатися, — вказано в описі відео.

На відео показано момент прильоту дрона на блокпост рашистів і невдалу спробу російських загарбників від нього сховатися.

