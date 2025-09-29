Знищення російських загарбників, скріншот відео

Оптоволоконний дрон підрозділу Aquila бригади «Сталевий кордон» пролетів понад 20 км та вразив ворожий блокпост.

Подія сталася на Північно-Слобожанському напрямку. Відповідне відео сьогодні, 29 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Схоже, росіяни не чекали атаки на віддалений, захищений антидроновими сітками об'єкт і намагались сховатися, — вказано в описі відео.

На відео показано момент прильоту дрона на блокпост рашистів і невдалу спробу російських загарбників від нього сховатися.