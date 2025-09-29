Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
Український дрон пролетів понад 20 км та вразив блокпост рашистів (ВІДЕО)
Оптоволоконний дрон підрозділу Aquila бригади «Сталевий кордон» пролетів понад 20 км та вразив ворожий блокпост.
Подія сталася на Північно-Слобожанському напрямку. Відповідне відео сьогодні, 29 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Схоже, росіяни не чекали атаки на віддалений, захищений антидроновими сітками об'єкт і намагались сховатися, — вказано в описі відео.
На відео показано момент прильоту дрона на блокпост рашистів і невдалу спробу російських загарбників від нього сховатися.