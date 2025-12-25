Сили оборони вночі вразили низку ворожих цілей, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 25 грудня, вразили низку важливих об'єктів російських загарбників.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Так, завдано удару по інфраструктурі морського порту «Темрюк», розато у Краснодарському краї РФ.

Зафіксовано вибухи та загоряння двох резервуарів з нафтопродуктами. Масштабна пожежа охопила близько 2 тис. кв. м портового комплексу.

Морський порт Темрюк розташований у Темрюкській затоці Азовського моря на Таманському півострові у Краснодарському краї. Там знаходиться портовий комплекс, через який проходять різні види вантажів — зокрема й скраплений вуглеводневий газ та інші нафтопродукти. Порт задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора, — розповіли у Генштабі.

Крім того:

завдано удару по військовому аеродрому у районі міста Майкоп (республіка Адигея, РФ). За попередніми даними, ціль уражено, виникла пожежа. Результати уточнюються;

підрозділами ударних БПЛА уражено ремонтний підрозділ зі складу 143-го мотострілецького полку противника у районі населеного пункту Труженка (ТОТ Донецької області). Результати атаки і ступінь завданих збитків уточнюються.

Також, за уточненими результатами ударів українських БПЛА у попередній період по аеродрому «Бельбек» в окупованому Криму, підтверджено знищення радіолокаційної станції 96K6, станції зв’язку Р-419 та пошкодження РЛС 55Ж6Т.