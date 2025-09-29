Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

ЗСУ знищили два «Солнцепьока» на Куп’янському напрямку (ВІДЕО)

29 вер 2025, 20:59
999

На Купʼянському напрямку екіпажі 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» уразили дві дороговартісні РСЗВ російських загарбників — ТОС-1А «Солнцепьок».

Про це сьогодні, 29 вересня, повідомив у своєму Telegram-каналі командир полку Юрій Федоренко, опублікувавши відповідне відео.

Цією вогнеметною системою окупанти обстрілюють як позиції Сил оборони, так і українські населені пункти з метою їхнього руйнування та прориву, — зазначив він.

На опублікованому відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів