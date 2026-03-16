Дрони українських прикордонників знищили мобільну вогневу групу російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 16 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Нічний час і РЕБ не врятували ворожу мобільну вогневу групу, яка вийшла на позиції. Зненацька атака «добрих» дронів від пілотів 105 прикордонного загону імені князя Володимира не залишила жодних шансів автотранспорту, зброї, боєкомплекту і обладнанню агресора, — зазначили в ДПСУ. — Приємним бонусом на полюванні стала артилерійська гармата, яка знаходилась неподалік.