Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Дрони прикордонників знищили мобільну вогневу групу рашистів (ВІДЕО)

16 бер 2026, 19:43
Дрони українських прикордонників знищили мобільну вогневу групу російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 16 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Нічний час і РЕБ не врятували ворожу мобільну вогневу групу, яка вийшла на позиції. Зненацька атака «добрих» дронів від пілотів 105 прикордонного загону імені князя Володимира не залишила жодних шансів автотранспорту, зброї, боєкомплекту і обладнанню агресора, — зазначили в ДПСУ. — Приємним бонусом на полюванні стала артилерійська гармата, яка знаходилась неподалік.

У результаті нальоту на МВГ противника знищено:

  • «ГАЗ-34» із засобом РЕБ, встановленим крупнокаліберним кулеметом та БК до нього;
  • «УРАЛ» із засобом РЕБ та БК;
  • 152-мм гармату МСТА-Б 2А65.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів