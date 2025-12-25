Силы обороны поразили Новошахтинский НПЗ, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n211101-rakety-storm-shadow-porazili-novoshahtinskiy-zavod-nefteproduktov-v-rf-genshtab-foto-video.html

Повітряні сили ЗСУ сьогодні, 25 грудня, завдали успішного удару крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено. Масштаби збитків уточнюються, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що Новошахтинський завод є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ та безпосередньо залучений до забезпечення російської армії. Підприємство, зокрема, постачає окупаційній армії дизельне пальне та авіаційний гас.

Загальний обсяг резервуарів заводу становить понад 210 тис. куб. м.

Сили оборони України продовжують вживати необхідних заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників та примушення російської федерації до припинення збройної агресії проти України, — наголошують у Генштабі.

У соцмережах вже з’явилися відео, котрі показують наслідки атаки на цей НПЗ.