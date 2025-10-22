Оборонний гігант Saab планує виробляти системи ППО в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209845-shvedskyy-koncern-saab-vyroblyatyme-systemy-ppo-v-ukrayini.html

Ракурс

Шведський оборонний гігант планує виробляти системи ППО в Україні.

Оборонна компанія Saab AB зі Швеції домовилась про спільне виробництво систем протиповітряної оборони в Україні. Концерн став учасником ініціативи Build in Ukraine, яка спрямована на залучення іноземних оборонних компаній до створення виробництв безпосередньо в Україні. Про це 22 жовтня прес-служба Міністерства оборони України повідомила в Telegram.

Як відомо, Saab — це провідна оборонна та безпекова компанія з штаб-квартирою у Швеції. На корпорацію, яка виробляє й обслуговує передові системи в галузях аеронавтики, озброєння, командування та управління, сенсорів і підводних систем, працює 25 тис. працівників. Компанія веде бізнес по всьому світу.

Нагадаємо, міністр оборони Денис Шмигаль інформував, що до роботи нового оборонного хабу Defence City вже долучились 25 провідних світових компаній. Ці корпорації перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні й працюють в тісному діалозі з українським урядом.