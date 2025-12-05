Правительство утвердило новые контракты для бойцов Сил обороны Украины. Фото:

Напередодні дня Збройних сил України Кабмін провів тематичне засідання, яке було присвячене забезпеченню та строків служби захисників і захисниць. Ключовим рішення став запуск нової системи контрактної служби. Про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко та міністр оброни Денис Шмигаль повідомили в Telegram.

Законопроект, який вже направили до Верховної Ради, передбачає, що термін контрактів складатиме від одного до п’яти років. Передбачається й відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2−5 років.

Урядовці планують запровадити щорічні фінансові бонуси та додаткову щомісячну винагороду за участь у боях.

В Міноборони поінформували, що нові контракти зможуть укласти громадяни, які перебувають в запасі та резервісти, мобілізовані військовослужбовці. Чинні бійці, які вже служать за контрактом, матимуть змогу переукласт контракт на нових умовах.

Тепер проект закону мають ухвалити у Верховній Раді. В уряді розраховують, що система нових контрактів запрацює в першому кварталі 2026 року.

Нагадаємо, міністр оборони Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді заявив, що в державному бюджеті на 2026 рік не передбачене збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців. Водночас плануються покращені умови для служби за контрактом.