Владимир Зеленский и члены правительства провели брифинг для журналистов. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський і урядовці провели брифінг для журналістів.

У п’ятницю, 7 листопада, глава держави провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. А після засідання разом із міністром оборони України Денисом Шмигалем, начальником Генерального штабу Збройних сил України Андрієм Гнатовими і радник президента зі стратегічних питань Олександром Камишіном відповіли на питання медіа. Брифінг ЗМІ транслювали наживо.

Президент розповів, що окупація Покровська є першочерговим завданням для армії РФ. За останні три дні ворог в районі міста понад 200 штурмів. У самому Покровську перебувають 314 росіян.

Загарбники також намагалися прорватися в напрямку Краматорська і в бік Костянтинівки, але успіху не досягли. Під Вовчанськом противник накопичує сили, а в Купʼянську українська армія просунулася на 1 тис. 100 метрів.

Також Зеленський заявив, що у жовтні українські дрони ліквідували на фронті 25 тис. росіян. І поінформував, що Україна запустить у масове виробництва аналоги дронів Mavic.

Також на Ставці була представлена концепцію захисту неба Херсону. Таку ж програму планують розробити для всіх прифронтових міст.

А очільник Міністерства оборони Денис Шмигаль розповів про нові контракти для військових, які передбачатимуть зарплату 50−60 тис. грн і відстрочку від служби після їхнього завершення. Також контракти будуть доступні для чинних бійців.

Нагадаємо, командування 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ поінформувало, що військові продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян у Покровську. У місті та на околицях продовжують бойову роботу сили БпС, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші.