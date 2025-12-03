Владимир Зеленский анонсировал кадровую перезагрузку в энергетической и оборонной сферах. Фото:

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський доручив провести перезавантаження наглядових рад в обороні та енергетиці.

У середу, 3 грудня, глава держави обговорив із премʼєр-міністром України Юлією Свириденко кадрове перезавантаження в енергетичній сфері. Сьогодні більшість членів наглядових рад основних державних енергетичних компаній складуть повноваження. Про це Зеленський написав у Telegram.

Зазначається, що це стосується компаній «Центренерго», «Оператор ГТС», «Оператор ринку», «Українські розподільні мережі», «Енергетична компанія України». Нових членів наглядових рад призначать у грудні цього року.

Також президент доручив міністру оборони України Денису Шмигалю провести перезавантаження наглядових рад в оборонній сфері.

Доручив також премʼєр-міністру інформувати основних партнерів України про заходи, які Кабінет Міністрів вживає для гарантування довіри до України, українських інституцій. Дякую всім, хто допомагає! — додав президент.

Нагадаємо, 13 листопада прем'єр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала аудит всіх державних компаній. Заявлялося, що рішення про перевірку держкомпаній, зокрема енергетичних, ухвалили на тлі викриття масштабної корупції в енергетиці.