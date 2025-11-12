Зеленский высказался за отставку Гринчука и Галущенко и объявил о санкциях

Владимир Зеленский, скриншот видео

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський висловився за відставку міністра енергетика Світлани Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенко.

Про це йдеться у відеозверненні Зеленського, сьогодні, 12 листопада, опублікованого на його сторінках у соцмережах.

Вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади — оперативне, найбільш швидке, — наголосив він.

За словами Зеленського, він попросив премʼєр-міністра України Юлію Свириденко, щоб «були заяви про відставку від цих міністрів»:

Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись у юридичній площині. Буде й рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету Міністрів України.