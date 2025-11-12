Новости
Ракурс
Кабмин принял решение срочно отстранить от работы вице-президента «Энергоатома», фото: «Энергоатом»

Правительство решило срочно отстранить от работы вице-президента «Энергоатома»

12 ноя 2025, 22:57
Кабмін, на підставі отриманих від НАБУ матеріалів, ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віце-президента «Енергоатома», члена правління Якоба Хартмута.

Про це сьогодні, 12 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Вона додала, що Кабмін також доручив тимчасовому виконуючому обовʼязки голови правління відсторонити головного консультанта президента НАЕК «Енергоатом» Дмитра Басова, якому вже повідомлено про підозру, а також працівників, причетність до вчинення злочинів яких наразі перевіряють правоохоронні органи, зокрема:

  • директора з фінансів та бюджетування;
  • директора з правового забезпечення;
  • керівника відокремленого підрозділу «Централізовані закупівлі».

Якщо у ході розслідування НАБУ буде виявлена причетність інших працівників до вчинення злочину, т. в. о. голови правління зобовʼязаний їх відсторонити та сприяти у розслідування щодо цих осіб, — резюмувала Свириденко.

Источник: Ракурс


