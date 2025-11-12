Правительство решило срочно отстранить от работы вице-президента «Энергоатома»

Кабмин принял решение срочно отстранить от работы вице-президента «Энергоатома», фото: «Энергоатом»

Кабмін, на підставі отриманих від НАБУ матеріалів, ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віце-президента «Енергоатома», члена правління Якоба Хартмута.

Про це сьогодні, 12 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Вона додала, що Кабмін також доручив тимчасовому виконуючому обовʼязки голови правління відсторонити головного консультанта президента НАЕК «Енергоатом» Дмитра Басова, якому вже повідомлено про підозру, а також працівників, причетність до вчинення злочинів яких наразі перевіряють правоохоронні органи, зокрема:

директора з фінансів та бюджетування;

директора з правового забезпечення;

керівника відокремленого підрозділу «Централізовані закупівлі».