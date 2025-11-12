Правительство решило срочно отстранить от работы вице-президента «Энергоатома»https://racurs.ua/n210262-pravitelstvo-reshilo-srochno-otstranit-ot-raboty-vice-prezidenta-energoatoma.htmlРакурс
Кабмін, на підставі отриманих від НАБУ матеріалів, ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віце-президента «Енергоатома», члена правління Якоба Хартмута.
Про це сьогодні, 12 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
Вона додала, що Кабмін також доручив тимчасовому виконуючому обовʼязки голови правління відсторонити головного консультанта президента НАЕК «Енергоатом» Дмитра Басова, якому вже повідомлено про підозру, а також працівників, причетність до вчинення злочинів яких наразі перевіряють правоохоронні органи, зокрема:
- директора з фінансів та бюджетування;
- директора з правового забезпечення;
- керівника відокремленого підрозділу «Централізовані закупівлі».
Якщо у ході розслідування НАБУ буде виявлена причетність інших працівників до вчинення злочину, т. в. о. голови правління зобовʼязаний їх відсторонити та сприяти у розслідування щодо цих осіб, — резюмувала Свириденко.