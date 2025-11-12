Суд избрал меру пресечения фигуранту пленок Миндича, который жаловался на вес миллиона долларов

Суд избрал меру пресечения фигуранту пленок Миндича, который жаловался на вес миллиона долларовhttps://racurs.ua/n210260-sud-izbral-meru-presecheniya-figurantu-plenok-mindicha-kotoryy-jalovalsya-na-ves-milliona-dollarov.htmlРакурс
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі про корупцію на контрактах «Енергоатому» — Ігорю Фурсенку.
Про це повідомляє видання «Схеми».
Фурсенку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 січня з можливістю внесення застави у розмірі 95 млн грн.
Прокурори САП просили суд призначити заставу у розмірі 254 млн грн — це найбільша сума, яку досі просили для фігурантів цієї справи.
Слідство називає Фурсенка бухгалтером «бек-офісу».
Зазначається, що саме він на записах казав, що нести коробку із 1,6 млн доларів — «таке собі задоволення».
Номер Фурсенка підписаний у інших абонентів як «Ігор співробітник Михайла Цукермана» (брат Олександра Цукермана, підозрюваного НАБУ у цій справі з позивним «Шугармен»).
За словами прокурора, під час обшуку у Фурсенка було вилучено 1,1 млн євро і понад 1 млн дол. готівкою.
Джерело: «Схеми»