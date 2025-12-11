Коррупционную схему в оборонной промышленности разоблачили НАБУ, САП и СБУ, фото: НАБУ

https://racurs.ua/n210824-nabu-i-sbu-razoblachili-shemu-hischeniya-sredstv-na-dinamicheskoy-zaschite-bronetehniki-vsu-foto.html

Ракурс

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили корупційну схему, через яку розікрали понад 102 млн грн.

Ці гроші призначалися на динамічний захист для бронетехніки ЗСУ. Про це сьогодні, 11 грудня, повідомили прес-служби НАБУ та СБУ.

Серед підозрюваних — три учасники організованої групи.

За даними слідства:

у квітні 2022 року, під час активної фази російського наступу, Міністерство оборони уклало контракт із державним підприємством на термінову закупівлю динамічного захисту для танків;

тодішній гендиректор держпідприємства, маючи намір заволодіти оборонними коштами, залучив комерційного директора та директора приватного товариства. Вони уклали договір, за яким елементи динамічного захисту (кришки та кювети) ДП купувало за майже втричі завищеними цінами;

щоб приховати злочин, директор товариства оформлював закупівлю продукції через фіктивні компанії. Отриману «маржу» переводили на підконтрольні рахунки для подальшої легалізації.

Про підозру повідомили трьом членам організованої групи:

колишньому генеральному директору держпідприємства (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу);

комерційному директору держпідприємства (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу);

директору приватного товариства (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу).

Зазначається, що організатор схеми також є у межах раніше розпочатого розслідування за фактами виробництва бракованих мінометних снарядів. Його затримали наприкінці квітня цього року.

Питання запобіжного заходу щодо інших фігурантів вирішується.