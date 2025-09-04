ВАКС избрал меру пресечения генералу СБУ Витюку. Фото: Общественное

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Іллі Вітюку.

Феміда призначила колишньому керівнику департаменту кібербезпеки Служби безпеки України заставу в розмірі 9 млн грн. На співробітника спецслужби поклали низку обов’язків: прибувати на вимогу детективів НАБУ, не відлучатися за межі Київської області, здати закордонний паспорт та повідомляти про зміну місця проживання. Про це 4 вересня повідомило «Громадське».

Зазначається, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила запобіжний захід із заставою у розмірі 42 млн грн. Однак адвокати Вітюка назвали розмір застави необґрунтованим й заявили, що в 2024 році року подружжя Вітюків заробило 8,5 млн грн та має на утриманні трьох малолітніх дітей.

Нагадаємо, колишнього начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Іллю Вітюка викрили на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. У вівторок, 2 березня, Національне антикорупційне бюро повідомило йому про підозру.

У Службі безпеки України вважають, що це відповідь на нещодавні затримання співробітників НАБУ за торгівлю з РФ та державну зраду. У спецслужбі наголосили, що слідство ігнорує висновки експертиз, перевірки НАЗК та законні доходи родини Вітюка.

Джерело: «Громадське»