Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Суд обрав запобіжний захід Ігорю Фурсенку, фото: «Схеми»

Суд обрав запобіжний захід фігуранту плівок Міндіча, який скаржився на вагу мільйона доларів

12 лис 2025, 21:48
999

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі про корупцію на контрактах «Енергоатому» — Ігорю Фурсенку.

Про це повідомляє видання «Схеми».

Фурсенку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 січня з можливістю внесення застави у розмірі 95 млн грн.

Суд обрав запобіжний захід Ігорю Фурсенку, фото: «Схеми»

Прокурори САП просили суд призначити заставу у розмірі 254 млн грн — це найбільша сума, яку досі просили для фігурантів цієї справи.

Слідство називає Фурсенка бухгалтером «бек-офісу».

Зазначається, що саме він на записах казав, що нести коробку із 1,6 млн доларів — «таке собі задоволення».

Номер Фурсенка підписаний у інших абонентів як «Ігор співробітник Михайла Цукермана» (брат Олександра Цукермана, підозрюваного НАБУ у цій справі з позивним «Шугармен»).

За словами прокурора, під час обшуку у Фурсенка було вилучено 1,1 млн євро і понад 1 млн дол. готівкою.

Джерело: «Схеми»


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів